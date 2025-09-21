Ферстаппен впервые с лета 2024 года одержал две победы подряд

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал вторую победу подряд и четвёртую в целом в сезоне-2025. Вслед за Гран-при Италии нидерландскому гонщику покорилась и гонка Гран-при Азербайджана.

Таким образом, Ферстаппен выиграл две гонки кряду впервые с июня 2024 года – тогда он победил на Гран-при Канады и Испании.

Эта победа для Ферстаппена стала 67-й в карьере.

Напомним, после выигранной гонки в Баку Ферстаппен сократил отставание от Оскара Пиастри из «Макларена» в чемпионате мира до 69 очков.

Компанию Ферстаппену в Баку на подиуме составили пилот «Мерседеса» Джордж Расселл и гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс.