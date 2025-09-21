Карлос Сайнс повторил необычное достижение Алена Проста

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс повторил необычное достижение четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста, финишировав на подиуме на Гран-при Азербайджана.

До этой гонки Прост был единственным пилотом, которому удалось брать подиумы в составах трёх самых исторических команд Формулы-1 — «Макларена» (63 попадания в топ-3), «Феррари» (14 подиумов) и «Уильямса» (12 финишей в первой тройке).

Сайнс до этой гонки записал на свой счёт два финиша на подиуме в составе «Макларена» и 25 подиумов в составе «Феррари».

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.