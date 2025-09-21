Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс повторил необычное достижение Алена Проста

Карлос Сайнс повторил необычное достижение Алена Проста
Комментарии

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс повторил необычное достижение четырёхкратного чемпиона мира Алена Проста, финишировав на подиуме на Гран-при Азербайджана.

До этой гонки Прост был единственным пилотом, которому удалось брать подиумы в составах трёх самых исторических команд Формулы-1 — «Макларена» (63 попадания в топ-3), «Феррари» (14 подиумов) и «Уильямса» (12 финишей в первой тройке).

Сайнс до этой гонки записал на свой счёт два финиша на подиуме в составе «Макларена» и 25 подиумов в составе «Феррари».

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Live
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android