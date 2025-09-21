Алонсо дал неутешительный прогноз для «Астон Мартин» на ещё две гонки в сезоне-2025

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о Гран-при Азербайджана, который он закончил на 15-й позиции.

«У нас просто не было темпа. Мы были последними по скорости в пелотоне и боролись с «Альпин». В итоге мы финишировали 15-м и 17-м. По крайней мере, я хотя бы стал 15-м. Я реагировал на движение Пиастри, и это уничтожило мой старт. Но это ничего не изменило. Условия в гонке были идеальными: никакой машины безопасности или чего-то в этом духе.

Я привык. Когда я стартую впереди, то случается всё, что только может, и я откатываюсь назад. Когда же я стартую позади, а машина работает не идеально, мы просто проезжаем 51 круг в конце пелотона. Мы понимали, что будем последними. То же самое будет в Лас-Вегасе и Мехико. Попробуем с этими тремя гонками быстрее разобраться, чтобы избежать лишних проблем», — приводит слова Алонсо Marca.