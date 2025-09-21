Подсчитаны условия, при которых Ферстаппен станет чемпионом мира, обогнав Пиастри

По итогам Гран-при Азербайджана Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сократил отставание от лидера общего зачёта представителя «Макларена» Оскара Пиастри до 69 очков. После этого определился сценарий, позволяющий Ферсаппену стать чемпионом мира, если он выиграет все оставшиеся основные и спринтерские гонки.

Ферстаппен обгонит Пиастри, если на фоне всех побед нидерландца Оскар всякий раз будет финишировать вторым в спринтах, а в основных гонках шесть раз финиширует третьим и один раз — вторым. Тогда Оскар проиграет Ферстаппену одно очко.

Норрису же при таком раскладе не хватит шести вторых мест и одного третьего в основных гонках при трёх третьих местах в спринтах — так он наберёт 440 очков против 453 у Пиастри и 454 у Ферстаппена.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 324 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 299.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 255.

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 212.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 165.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 121.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78.

8. Александер Албон («Уильямс») — 70.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39.

10. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37.