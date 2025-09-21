Норрис: людям стоит прекратить удивляться скорости «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался об уровне машины команды «Ред Булл» после второй подряд победы Макса Ферстаппена.

«Я бы не сказал, что «Ред Булл» оказывается медленным так часто. Так что, думаю, людям стоит прекратить удивляться скорости «Ред Булл». Макс побеждал и в начале сезона. Более того, он вполне мог выиграть первую гонку сезона и был близко к победе во второй. Так что они были быстры на протяжении всего сезона. У них хорошая машина. А новинки на этапе в Италии помогли им прибавить в скорости.

Так что я не удивлён скорости «Ред Булл». Думаю, в оставшейся части сезона они осложнят нам жизнь. Но мы понимаем, что происходит. У нас возникли трудности и здесь, и в Монце. Мы тоже добились прогресса, но «Ред Булл» и в прошлом был хорош и доминировал, а вот мы нет. Сегодня, когда я преследовал Цуноду, я видел, что во многих областях их машина в сравнении с нашей находится просто на другом уровне. Нам нужно разобраться с причиной этого», — приводит слова Норриса Autosport.