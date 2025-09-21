Вольф: «Мерседес» больше не планирует обновлений для машины в 2025 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда не планирует привозить обновления до конца сезона.

«Мы больше не планируем обновлений для машины. Мы продолжаем работать над машиной следующего года. Я бы не сказал, что у нас плохая ситуация. Просто потому, что гоночная команда всегда имеет возможность найти новые способы того, как извлечь из машины больше скорости, даже не полагаясь на обновления», — приводит слова Вольфа Motorsport-Magazin.

Напомним, «Мерседес» по итогам Гран-при Азербайджана смог пройти «Феррари» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов. По итогам гонки Джордж Расселл финишировал вторым, а Андреа Кими Антонелли — четвёртым.