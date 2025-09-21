Скидки
Цунода: будет здорово, если я смогу помочь Максу побороться за титул в этом году

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о своём прогрессе в последних гонках.

«Команда продолжает работу над обновлениями машины, пытаясь прибавить в скорости. И сейчас мы больше уверены в своих силах – и надеемся лучше выступать в следующих гонках. Мы не сдаёмся, не бросаем борьбу в этом сезоне. Особенно что касается шансов Макса Ферстаппена выиграть титул в личном зачёте. Я постараюсь стараться выжимать из болида максимум того, что могу, и будет здорово, если я смогу помочь Максу», — приводит слова Цуноды Motorsport-Magazin.

Напомним, Ферстаппен отстаёт от лидера чемпионата Оскара Пиастри на 69 очков.

