Антонелли: Гран-при Азербайджана прошёл гораздо лучше, чем мои предыдущие гонки

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал четвёртый результат в гонке Гран-при Азербайджана.

«Сегодняшний Гран-при прошёл гораздо лучше, чем мои предыдущие гонки. Однако, я всё ещё немного разочарован тем, что не смог подняться на подиум. Мы приближались к Карлосу Сайнсу на последних кругах, но мне не удалось найти темп, чтобы попасть в зону DRS и попытаться обогнать. Он отлично справился, поздравляю его и «Уильямс».

Хотя я и рассчитывал на большее, сегодня был неплохой результат, и Джордж занял второе место – хороший день для всей команды. Мы заработали много очков, опередив «Феррари». Это не может не радовать, мы вернули себе второе место в Кубке конструкторов. Темп в пелетоне довольно плотный, но, надеюсь, мы сможем сохранить этот импульс, начиная с Баку и до Сингапура через две недели», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.