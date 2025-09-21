Лоусон: нам не хватило скорости, чтобы бороться с лидерами

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана.

«Гонка оказалась стоящей, особенно после последних 10-15 кругов, которые были довольно напряжёнными. Конечно, это немного разочаровывает, учитывая, с какой позиции мы стартовали, но, честно говоря, сегодня нам не хватило скорости, чтобы бороться с лидерами, несмотря на всю нашу надежду.

Пятое место — это очень важно для нас, особенно в нынешнем чемпионате. Благодаря команде у нас была отличная машина весь уикенд, поэтому я рад, что вернулся домой с очками. Мы выложились на полную!» — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.

Напомним, Лоусон стартовал третьим в гонке, но к финишу пришёл на пятой позиции.