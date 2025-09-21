Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон: нам не хватило скорости, чтобы бороться с лидерами

Лоусон: нам не хватило скорости, чтобы бороться с лидерами
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана.

«Гонка оказалась стоящей, особенно после последних 10-15 кругов, которые были довольно напряжёнными. Конечно, это немного разочаровывает, учитывая, с какой позиции мы стартовали, но, честно говоря, сегодня нам не хватило скорости, чтобы бороться с лидерами, несмотря на всю нашу надежду.

Пятое место — это очень важно для нас, особенно в нынешнем чемпионате. Благодаря команде у нас была отличная машина весь уикенд, поэтому я рад, что вернулся домой с очками. Мы выложились на полную!» — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.

Напомним, Лоусон стартовал третьим в гонке, но к финишу пришёл на пятой позиции.

Материалы по теме
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Live
Доминация Ферстаппена на фоне полного провала лидера чемпионата. Каким был ГП Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android