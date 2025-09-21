Ваулз: этот подиум я запомню навсегда

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, в котором Карлос Сайнс финишировал на третьей позиции.

«Результат фантастический. Мне посчастливилось подняться на подиум несколько раз за карьеру, но этот я запомню навсегда. Мы заслужили это вместе как команда – команда, которая в последние годы боролась за выживание, а теперь вернула себе это место. Карлос провёл феноменальную гонку – исключительное выступление от старта до финиша. Наблюдать за ним было одно удовольствие. Было видно и слышно, как много это для него значило.

Я верю в позитивный импульс, и это даёт Карлосу реальную основу для дальнейшего развития. С Алексом иногда бывают просто такие дни. У него был отличный темп – мы видели это все выходные – но после того инцидента в начале квалификации всё равно было сложно. Тем не менее он отыгрался и финишировал близко к очкам. Сейчас я с нетерпением жду возвращения на базу в понедельник с кубком и того, как там все сойдут с ума. Этот результат – награда за невероятную самоотверженность всего коллектива, который отдаёт столько жизни этой команде», — приводит слова Ваулза пресс-служба команды.