Леклер объяснил неудачный стартовый отрезок в Баку проблемой с двигателем

Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о причинах неудачного первого отрезка Гран-при Азербайджана.

«К сожалению, у меня возникли довольно серьёзные проблемы с силовым агрегатом, которые продолжались около 10 кругов на первом отрезке, и мы пока не знаем, в чём причина, потому что проблема возвращалась от круга к кругу, и мы не знаем, что произошло.

Нам нужно больше информации об этом. Это не было видно на протяжении всей гонки, поэтому ближе к концу всё было в порядке, но в тот момент, когда, думаю, у нас, вероятно, был шанс обогнать другие машины, я просто застрял в паровозике DRS и очень медленно ехал на прямой, так что после этого на первом отрезке я ничего не мог поделать», — приводит слова Леклера Motorsport.

