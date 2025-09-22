Скидки
Стелла уверен, что Ферстаппен остаётся претендентом на чемпионство

Комментарии

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о шансах на титул пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Вчера я использовал заглавные буквы, так что не могу отступить назад сегодня. Я сказал, чтобы вы написали заглавными буквами моё твердое да на вопрос о шансах Макса на титул. Думаю, сегодня мы получили подтверждение моим словам.

Мы говорим о Максе Ферстаппене, мы говорим о «Ред Булл». В Монце мы уже видели, что они добились прогресса. Похоже, они смогли улучшить машину. Мы знаем, что когда у Макса появляется конкурентоспособный болид, то он способен проводить сильные уикенды», — приводит слова Стеллы GPBlog.

