Макс Ферстаппен заявил, что победа в Баку улучшила атмосферу в «Ред Булл»

После победы на Гран-при Азербайджана пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как изменилось настроение в команде. По его словам, после непростого периода все в коллективе стали чувствовать больше уверенности.

«Мы пережили довольно тяжёлое время, и это никогда неприятно. Но теперь, когда мы снова выиграли, ситуация выглядит совсем иначе. Атмосфера внутри команды заметно улучшилась, люди начинают смотреть вперёд с оптимизмом. Можно сказать, что мы видим свет в конце тоннеля, и появляется ощущение, что будущее будет выглядеть гораздо более позитивно», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.