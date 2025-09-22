Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен заявил, что победа в Баку улучшила атмосферу в «Ред Булл»

Макс Ферстаппен заявил, что победа в Баку улучшила атмосферу в «Ред Булл»
Комментарии

После победы на Гран-при Азербайджана пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как изменилось настроение в команде. По его словам, после непростого периода все в коллективе стали чувствовать больше уверенности.

«Мы пережили довольно тяжёлое время, и это никогда неприятно. Но теперь, когда мы снова выиграли, ситуация выглядит совсем иначе. Атмосфера внутри команды заметно улучшилась, люди начинают смотреть вперёд с оптимизмом. Можно сказать, что мы видим свет в конце тоннеля, и появляется ощущение, что будущее будет выглядеть гораздо более позитивно», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Материалы по теме
Стелла уверен, что Ферстаппен остаётся претендентом на чемпионство
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android