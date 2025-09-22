Скидки
Вольф отправил подарок Ваулзу после подиума «Уильямса» в Баку

Вольф отправил подарок Ваулзу после подиума «Уильямса» в Баку
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф передал подарок главе «Уильямса» Джеймсу Ваулзу после того, как испанский гонщик Карлос Сайнс принёс команде подиум на Гран-при Азербайджана. Вольф подарил Ваулзу коробку конфет и шампанское. Об этом сообщает RacingNews365. Для британской команды это первый подиум за последние четыре года.

Сайнс стартовал со второй позиции рядом с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном, но уступил позицию Джорджу Расселлу во время пит-стопа. Несмотря на это, испанец удержал темп и финишировал третьим, обеспечив «Уильямсу» первый подиум с Гран-при Бельгии 2021 года.

Это также стало первым достижением подобного уровня при руководстве Ваулза, который возглавил «Уильямс» в 2023 году после работы в «Мерседесе».

