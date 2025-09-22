Скидки
«Макларен» считает, что Норрис отработал на пределе возможностей машины

«Макларен» считает, что Норрис отработал на пределе возможностей машины
После гонки в Баку глава команды «Макларен» Андреа Стелла прокомментировал выступление Ландо Норриса, отметив, что ответственность за результат лежала в первую очередь на команде, а не на гонщике. По словам Стеллы, Норрис использовал весь потенциал машины, но лучшая стратегия пит-стопа могла бы дать ему больше шансов на борьбу за позиции.

«Если что-то и могло изменить результат, так это скорость остановки на пит-стопе. С более быстрым пит-стопом Ландо, возможно, смог бы атаковать Лиама Лоусона. С точки зрения вождения мы полностью удовлетворены тем, как он использовал возможности машины», — приводит слова Стеллы GPblog.

