Авто Новости

Сайнс объяснил, как ему удалось попасть на подиум в Баку

Сайнс объяснил, как ему удалось попасть на подиум в Баку
Комментарии

31-летний испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал свой третий результат на Гран-при Азербайджана в Баку. Он отметил, что успех стал возможен благодаря безошибочному проведению всего гоночного уикенда.

«Ключевым фактором, вероятно, стало то, что нам удалось провести идеальный уикенд — начиная с практик и квалификации и заканчивая гонкой. Я стремился к этому с самого начала сезона. Мы почти достигли подобного результата в Джидде, но затем многое шло с переменным успехом: иногда мне не везло, иногда что-то шло не так — из-за меня или других факторов», — приводит слова Сайнса RaceFans.

Комментарии
