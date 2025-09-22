Скидки
Питер Уиндзор раскритиковал Норриса за седьмое место на Гран-при Баку

Комментарии

Бывший менеджер команд Ф-1 и журналист Питер Уиндзор высказался о выступлении Ландо Норриса на Гран-при Азербайджана. Британец финишировал лишь седьмым, несмотря на хорошие шины и конкурентоспособную машину, что вызвало критику со стороны эксперта.

«Он прошёл «Феррари», но на этом всё закончилось. Можете представить Макса Ферстаппена в такой ситуации, когда он сидит в очень хорошей машине с преимуществом новых средних шин и наблюдает, как испаряются его шансы на высокий результат? Вот что произошло с Норрисом. Где огонь, где агрессия? Я не могу представить Макса в таком «Макларене», с таким преимуществом по шинам и прижимной силе, и ничего с этим не сделать. В этом плане я критикую Ландо», — приводит слова Уиндзора GPblog.

