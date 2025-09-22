Леклер досрочно выиграл квалификационную дуэль с Хэмилтоном в сезоне-2025
27-летний гонщик «Феррари» Шарль Леклер обеспечил себе победу над 40-летним британским пилотом Льюисом Хэмилтоном в квалификационных дуэлях сезона-2025 за семь этапов до его окончания. Во время квалификации к Гран-при Азербайджана Леклер разбил болид, но смог опередить семикратного чемпиона Формулы-1.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590
Монегаск восьмой сезон подряд оказывается сильнее своих напарников по квалификациям. Ранее он опережал Маркуса Эрикссона в «Заубере», а также четырежды — Карлоса Сайнса и дважды — Себастьяна Феттеля в «Феррари».
На Гран-при Азербайджана Хэмилтон финишировал восьмым, его напарник Шарль Леклер завершил гонку девятым.
