Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер досрочно выиграл квалификационную дуэль с Хэмилтоном в сезоне-2025

Леклер досрочно выиграл квалификационную дуэль с Хэмилтоном в сезоне-2025
Комментарии

27-летний гонщик «Феррари» Шарль Леклер обеспечил себе победу над 40-летним британским пилотом Льюисом Хэмилтоном в квалификационных дуэлях сезона-2025 за семь этапов до его окончания. Во время квалификации к Гран-при Азербайджана Леклер разбил болид, но смог опередить семикратного чемпиона Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:41.117
2
Карлос Сайнс
Williams
+0.478
3
Лиам Лоусон
Racing Bulls
+0.590

Монегаск восьмой сезон подряд оказывается сильнее своих напарников по квалификациям. Ранее он опережал Маркуса Эрикссона в «Заубере», а также четырежды — Карлоса Сайнса и дважды — Себастьяна Феттеля в «Феррари».

На Гран-при Азербайджана Хэмилтон финишировал восьмым, его напарник Шарль Леклер завершил гонку девятым.

Материалы по теме
Леклер объяснил неудачный стартовый отрезок в Баку проблемой с двигателем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android