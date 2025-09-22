Леклер досрочно выиграл квалификационную дуэль с Хэмилтоном в сезоне-2025

27-летний гонщик «Феррари» Шарль Леклер обеспечил себе победу над 40-летним британским пилотом Льюисом Хэмилтоном в квалификационных дуэлях сезона-2025 за семь этапов до его окончания. Во время квалификации к Гран-при Азербайджана Леклер разбил болид, но смог опередить семикратного чемпиона Формулы-1.

Монегаск восьмой сезон подряд оказывается сильнее своих напарников по квалификациям. Ранее он опережал Маркуса Эрикссона в «Заубере», а также четырежды — Карлоса Сайнса и дважды — Себастьяна Феттеля в «Феррари».

На Гран-при Азербайджана Хэмилтон финишировал восьмым, его напарник Шарль Леклер завершил гонку девятым.