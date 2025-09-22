Представлена игрушечная модель Aston Martin Valkyrie стоимостью почти $ 20 тыс.

Компания Amalgam Collection, специализирующаяся на создании масштабных моделей автомобилей, представила свой новый проект — гиперкар Aston Martin Valkyrie в масштабе 1:8. Модель будет выпущена тиражом в 199 штук, а её стоимость — £ 14 740 (около $ 19 900).

Модель Aston Martin Valkyrie в масштабе 1:8 Фото: amalgamcollection.com

Отмечается, что на разработку модели было потрачено более 3000 часов, а ручная сборка каждой из них требует более 300 часов. Кроме того, в Amalgam Collection предлагают желающим программу персонализации для создания уникального варианта модели.

Гиперкар Aston Martin Valkyrie был разработан Эдрианом Ньюи в годы сотрудничества английской марки с командой «Ред Булл» в Формуле-1. Автомобиль оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем Cosworth V12, который дополнен модулем рекуперации энергии. Мощность силовой установки — 865 кВт (1176 л. с.).

Гиперкар доступен в кузовах купе и спайдер, а также в виде трековой версии AMR Pro, суммарный тираж — 275 экземпляров. Один из них, ранее принадлежавший экс-пилоту Формулы-1 Даниэлю Риккардо, выставлен на аукцион с ожидаемой стоимостью € 2,4-2,8 млн.

Отметим, что в линейке Amalgam Collection также есть масштабные модели Ferrari 296 GT3 и 12Cilindri, McLaren Senna в особой ливрее, а также гоночная Bugatti Type 59 1935 года, стоимость которой более £ 20 тыс.