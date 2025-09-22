Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл» через два месяца после отстранения

Кристиан Хорнер официально покинул «Ред Булл» через два месяца после отстранения
Комментарии

Британский функционер в сфере автогонок Кристиан Хорнер официально покинул команду «Ред Булл» после того, как стороны достигли финансового соглашения о выходе более чем через два месяца после того, как он был отстранён от оперативных обязанностей. Финансовое соглашение было достигнуто на сумму $ 100 млн. Об этом сообщает Planet F1.

Хорнер возглавлял «Ред Булл» с 2005 года, выиграв восемь чемпионатов пилотов и шесть Кубков конструкторов. После Гран-при Великобритании он был отстранён от должностей генерального директора и руководителя команды. С июля 2025 года французский спортивный менеджер, администратор и инженер Лоран Мекис занимает должность руководителя команды и генерального директора «Ред Булл».

Материалы по теме
Эксперт рассказал, в чём Мекис превосходит Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android