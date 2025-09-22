Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Финальный этап RDS GP 2025 пройдёт в Москве на «обратной» конфигурации Moscow Raceway

Финальный этап RDS GP 2025 пройдёт в Москве на «обратной» конфигурации Moscow Raceway
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмой этап Гран-При Российской Дрифт Серии состоится 27–28 сентября в Москве на автодроме Moscow Raceway. Это будет 100-й этап в истории турнира и одновременно заключительный в сезоне-2025, определяющий победителей в личном и командном зачётах. Для пилотов подготовлена «обратная» конфигурация трассы, которая изменяет траекторию движения и усложняет прохождение участков.

В личном зачёте на титул претендуют пять пилотов: Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин, действующий чемпион Артём Шабанов, Георгий Чивчян и Антон Козлов. В командном зачёте борьба ведётся между «LECAR Одержимые Моторспорт», Fresh Racing, TimeUp и Takayama Forward Auto. Новички и пилоты, которые ранее не участвовали на «обратной» конфигурации Moscow Raceway, могут повлиять на итоговые результаты.

Расписание 7-го этапа RDS GP 2025 на Moscow Raceway:

27 сентября, суббота
9:00-13:30 — квалификация
14:00-15:00 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
15:20-18:00 — парные заезды ТОП-32

28 сентября, воскресенье
11:15-12:15 — парад пилотов и автограф-сессия
12:40-14:10 — парные заезды ТОП-16
15:10-17:10 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал
17:30 — церемония награждения

Материалы по теме
Аркадий Цареградцев возглавил личный зачёт RDS GP после победы в Петербурге
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android