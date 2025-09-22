Финальный этап RDS GP 2025 пройдёт в Москве на «обратной» конфигурации Moscow Raceway

Седьмой этап Гран-При Российской Дрифт Серии состоится 27–28 сентября в Москве на автодроме Moscow Raceway. Это будет 100-й этап в истории турнира и одновременно заключительный в сезоне-2025, определяющий победителей в личном и командном зачётах. Для пилотов подготовлена «обратная» конфигурация трассы, которая изменяет траекторию движения и усложняет прохождение участков.

В личном зачёте на титул претендуют пять пилотов: Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин, действующий чемпион Артём Шабанов, Георгий Чивчян и Антон Козлов. В командном зачёте борьба ведётся между «LECAR Одержимые Моторспорт», Fresh Racing, TimeUp и Takayama Forward Auto. Новички и пилоты, которые ранее не участвовали на «обратной» конфигурации Moscow Raceway, могут повлиять на итоговые результаты.

Расписание 7-го этапа RDS GP 2025 на Moscow Raceway:

27 сентября, суббота

9:00-13:30 — квалификация

14:00-15:00 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:20-18:00 — парные заезды ТОП-32

28 сентября, воскресенье

11:15-12:15 — парад пилотов и автограф-сессия

12:40-14:10 — парные заезды ТОП-16

15:10-17:10 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

17:30 — церемония награждения