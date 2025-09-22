В BMW показали прототип нового X5. Он будет доступен с пятью разными двигателями

Компания BMW показала прототип кроссовера X5 нового поколения, который будет доступен с пятью разными двигателями: электрическим, подключаемым гибридом, бензиновым, дизельным и водородным. Последний вариант, который будет называться BMW iX5 Hydrogen и станет первой серийной водородной моделью марки, дебютирует в 2028 году, а официальный дебют других версий ожидается в 2026-м.

Прототип водородного BMW X5 Фото: BMW

«Представляя новый BMW X5 с пятью вариантами двигателей, мы вновь демонстрируем своё лидерство в технологических инновациях. Водород играет важнейшую роль в глобальной декарбонизации, и мы стремимся развивать эту технологию», — сказал на мероприятии BMW в Нью-Йорке член совета директоров компании Йоахим Пост.

Отмечается, что водородный двигатель BMW разрабатывается совместно с Toyota, что позволит создать более компактный, но при этом более мощный и экономичный двигатель. При этом уже готов первый прототип автомобиля, а дальнейшее развитие технологий будет происходить на заводе BMW в Ландсхуте.

Напомним, ранее в этом месяце в BMW официально представили первый автомобиль на новой платформе Neue Klasse — электрический кроссовер iX3.