Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В BMW показали прототип нового X5. Он будет доступен с пятью разными двигателями

В BMW показали прототип нового X5. Он будет доступен с пятью разными двигателями
Прототип водородного BMW X5
Аудио-версия:
Комментарии

Компания BMW показала прототип кроссовера X5 нового поколения, который будет доступен с пятью разными двигателями: электрическим, подключаемым гибридом, бензиновым, дизельным и водородным. Последний вариант, который будет называться BMW iX5 Hydrogen и станет первой серийной водородной моделью марки, дебютирует в 2028 году, а официальный дебют других версий ожидается в 2026-м.

Прототип водородного BMW X5

Прототип водородного BMW X5

Фото: BMW

«Представляя новый BMW X5 с пятью вариантами двигателей, мы вновь демонстрируем своё лидерство в технологических инновациях. Водород играет важнейшую роль в глобальной декарбонизации, и мы стремимся развивать эту технологию», — сказал на мероприятии BMW в Нью-Йорке член совета директоров компании Йоахим Пост.

Прототип водородного BMW X5

Прототип водородного BMW X5

Фото: BMW

Отмечается, что водородный двигатель BMW разрабатывается совместно с Toyota, что позволит создать более компактный, но при этом более мощный и экономичный двигатель. При этом уже готов первый прототип автомобиля, а дальнейшее развитие технологий будет происходить на заводе BMW в Ландсхуте.

Прототип водородного BMW X5

Прототип водородного BMW X5

Фото: BMW

Напомним, ранее в этом месяце в BMW официально представили первый автомобиль на новой платформе Neue Klasse — электрический кроссовер iX3.

Материалы по теме
Видео
В BMW установили новый рекорд «Нордшляйфе» для универсалов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android