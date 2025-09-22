Скидки
Ферстаппен впервые выиграл титул как владелец команды в серии GT

Ферстаппен впервые выиграл титул как владелец команды в серии GT
Пилот «Ред Булл» и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен добился первого успеха в роли руководителя собственного коллектива. Его команда Verstappen.com Racing в партнёрстве с Emil Frey Racing оформила чемпионство в серии GT World Challenge Europe Sprint Cup. Об этом сообщает RacingNews365.

«У нас была только одна цель, когда мы приехали на трассу. Мы смогли выполнить её за весь день. Гонка прошла без проблем, хотя, возможно, и немного скучно», — сказал Тьерри Вермюлен после победы в Валенсии.

Вместе с напарником Крисом Лалхэмом Вермюлен выступал за рулём Ferrari 296 GT3 и обеспечил титул в категории Gold Cup. Ключевым моментом стала безошибочная работа Лалхэма на старте, что позволило команде закрепить лидерство и довести сезон до победы.

