Видео: Сайнс и Леклер из-за шторма добирались из Италии в Монако на машине

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс после Гран-при Азербайджана направлялись из Баку в Монако. Их самолёт не смог приземлиться в Ницце из-за шторма, поэтому экипаж совершил посадку в Италии. Дальше гонщики отправились в Монако на автомобиле. Видео с поездки Леклер опубликовал на своей странице в социальной сети.

Сайнс: «Из-за шторма нас не пустили в Ниццу, поэтому мы приземлились в Италии. Теперь до Монако два часа на машине».

Леклер: «Нет».

Сайнс: «Нет-нет, никогда».

Гран-при Азербайджана завершился накануне. Леклер финишировал на девятом месте, а Сайнс — на третьем. Победителем Гран-при Азербайджана стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».