Менеджер Ферстаппена допустил переговоры «Мерседеса» с Леклером

Менеджер Макса Ферстаппена Раймонд Вермюлен заявил, что в Формуле-1 команды регулярно ведут неформальные переговоры друг с другом. По его словам, такие контакты могут происходить и между руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом и пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

«В этой среде все постоянно разговаривают. Будь то хорошие времена или трудные — общение всегда идёт. Думаете, Тото Вольф не звонит Шарлю Леклеру? Конечно, звонит. Это часть общей головоломки: каждый собирает её по-своему. Все эгоистичны и стремятся получить для себя самое лучшее. Это абсолютно логично», — приводит слова Вермюлена De Telegraaf.

