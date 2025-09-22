Оруджев ответил, верит в борьбу Макса Ферстаппена за чемпионство

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказал мнение о перспективах пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне и оценил ключевые факторы в предстоящих гонках.

«Скептически отношусь к разговору, что Макс уже реально снова борется за чемпионат. Но кто знает: это гонки. Пара таких сильных ошибок — и Макс будет рядом. Хотя я всё ещё не верю в резко возродившийся «Ред Булл». По идее, Сингапур даст настоящий ответ: там у них всегда были проблемы. Если и там Макс будет на высоте, то нас ожидает отличная концовка чемпионата», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».