Оруджев — о Норрисе: как так проспать рестарт?!

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о рестарте пилота «Макларена» Ландо Норриса, который потерял позиции после выезда машины безопасности на Гран-при Азербайджана.

«Ландо сделал «показательный» рестарт. Его можно показывать, как делать не надо. Как так проспать?.. Может, не окажись он за Леклером, смог бы отыграть что-то на пит-стопе. Но вряд ли. Даже на свежих шинах ничего сделать Ландо не сумел», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.