Егор Оруджев назвал самую грубую ошибку Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана

Аудио-версия:
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана. По его словам, ключевая ошибка австралийца произошла на старте гонки.

«Оскар сам всё хорошо объяснил: глупая ошибка на старте, а потом недооценил грязный воздух, пытаясь отыграть позиции. Хотел отыграться быстрее, чем было можно. Собственно, перед ним Хюлькенберг был чуть более удачлив и избежал контакта со стенкой.

Что же до квалификации, то да, ошибся, но это не глупая ошибка. Ты пытаешься взять поул в непростых условиях. Перед этим пять человек тоже сходили в стену. Это не так глупо. А вот старт — да, глупо», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

