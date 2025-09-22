Оруджев — о фальстарте Алонсо в Баку: очень странно видеть такую ошибку от Фернандо

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал фальстарт 44-летнего испанского гонщика и двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в основной гонке Гран-при Азербайджана.

«Очень легко сдержаться, если смотришь на светофор. С первой гонки Формулы-4 тебя учат не смотреть и не реагировать ни на что, кроме огней. Очень странно видеть такую ошибку от Фернандо», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После того как инженер сообщил Фернандо о фальстарте, испанец извинился и сказал, что реагировал по лидеру чемпионата Оскару Пиастри («Макларен»), который располагался перед Алонсо и также совершил фальстарт.