Оруджев — о фальстарте Алонсо в Баку: очень странно видеть такую ошибку от Фернандо

Оруджев — о фальстарте Алонсо в Баку: очень странно видеть такую ошибку от Фернандо
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал фальстарт 44-летнего испанского гонщика и двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в основной гонке Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

«Очень легко сдержаться, если смотришь на светофор. С первой гонки Формулы-4 тебя учат не смотреть и не реагировать ни на что, кроме огней. Очень странно видеть такую ошибку от Фернандо», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

После того как инженер сообщил Фернандо о фальстарте, испанец извинился и сказал, что реагировал по лидеру чемпионата Оскару Пиастри («Макларен»), который располагался перед Алонсо и также совершил фальстарт.

