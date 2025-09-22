Оруджев — о фальстарте Алонсо в Баку: очень странно видеть такую ошибку от Фернандо
Поделиться
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал фальстарт 44-летнего испанского гонщика и двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» в основной гонке Гран-при Азербайджана.
Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199
«Очень легко сдержаться, если смотришь на светофор. С первой гонки Формулы-4 тебя учат не смотреть и не реагировать ни на что, кроме огней. Очень странно видеть такую ошибку от Фернандо», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
После того как инженер сообщил Фернандо о фальстарте, испанец извинился и сказал, что реагировал по лидеру чемпионата Оскару Пиастри («Макларен»), который располагался перед Алонсо и также совершил фальстарт.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
18:15
-
18:08
-
17:40
-
17:20
-
17:15
-
16:55
-
16:34
-
16:30
-
15:33
-
15:20
-
14:24
-
13:33
-
13:15
-
13:12
-
12:20
-
11:40
-
11:22
-
10:36
-
10:04
-
09:29
-
08:30
-
00:51
-
00:43
- 21 сентября 2025
-
23:56
-
23:49
-
23:39
-
22:55
-
22:48
-
22:42
-
22:08
-
21:59
-
21:46
-
21:19
-
20:36
-
20:00