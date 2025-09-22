Победитель назван: четвёртый этап IDDC завершил сезон 2025 года

20 и 21 сентября на автодроме «Игора Драйв» прошёл заключительный этап серии Igora Drive Drift Challenge 2025. В нем приняли участие 34 пилота из восьми регионов России — Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Ульяновской и Псковской областей, а также из Республики Карелии.
Фото: «Игора Драйв»
Как и в прошлом году, финал прошёл не на «бетонном Колизее» — дрифт-площадке, со всех сторон окружённой блоками, а на шоссейно-кольцевой трассе автодрома. Пилоты получили возможность демонстрировать более скоростной и эффектный дрифт. Далеко не все лидеры серии смогли адаптироваться к непривычным условиям.
Еще одним новшеством финального этапа стало присутствие в судейской команде на вышке Феодора Чевычелова. В прошлом участник IDDC, он неоднократно поднимался на подиум по ходу прошлых сезонов чемпионата. Во время квалификации в судейской бригаде он отвечал за оценку стиля дрифта.
Результаты четвёртого этапа IDDC сезона 2025 года:
1. Александр Мезенцев — 264 очка.
2. Антон Козлов — 197 очков.
3. Денис Антрушин — 157 очков.
Фото: «Игора Драйв»
Результаты IDDC сезона 2025 года, личный зачёт:
1. Александр Мезенцев — 876 очков.
2. Денис Антрушин — 469 очков.
3. Артем Лейтис — 396 очков.
Результаты IDDC сезона 2025 года, командный зачёт:
1. «КонтинентПак» — 1216 очков.
2. Kinforest SQUAD — 789 очков.
3. Ocean Works — 721 очко.
Фото: «Игора Драйв»