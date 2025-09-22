Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Если в Сингапуре будет быстрее». Попов — о шансах Ферстаппена на титул в сезоне-2025

«Если в Сингапуре будет быстрее». Попов — о шансах Ферстаппена на титул в сезоне-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский комментатор Алексей Попов оценил шансы четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена («Ред Булл») побороться за титул в сезоне-2025 после двух побед подряд.

«В чемпионате теперь 25 очков между Оскаром и Ландо — дистанция одного Гран-при. И Макс подбирается — у него 69 до Оскара, это много. До Ландо и второго места — 44. Опять же — весь вопрос в том, действительно ли эти обновления днища «Ред Булл» привели к тому, что машина заработала. Или это просто «Макларены» там расслабились и отдали ему пару гонок [Монцу и Баку].

И вот как пойдёт дальше? Напоминаю, что как раз таки в Сингапуре никогда хорошо у Макса не шло. И он, в отличие от того же Переса, не выигрывал там. Если и там он будет быстрее «Макларенов», тогда концовка сезона обещает быть интересной. Если нет, то посмотрим, слишком уж большое отставание», — сказал Попов в видеоролике на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Эксклюзив
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Материалы по теме
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Эксклюзив
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android