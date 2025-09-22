Оруджев ответил, мог ли Хэмилтон специально не пропустить Леклера на финише

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о ситуации, произошедшей на финишной прямой в концовке Гран-при Азербайджана между 40-летним семикратным чемпионом Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и его напарника по «Феррари» Шарля Леклера, когда британец не успел замедлиться и вернуть позицию монегаску.

«Не думаю. Льюису параллельно, восьмой он или девятый. Так что просто не рассчитал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Победителем Гран-при Азербайджана стал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым финишировал бывший пилот итальянцев Карлос Сайнс («Уильямс»), завоевавший первый подиум в новом коллективе.