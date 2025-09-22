Скидки
Оруджев ответил, мог ли Хэмилтон специально не пропустить Леклера на финише

Оруджев ответил, мог ли Хэмилтон специально не пропустить Леклера на финише
Комментарии

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о ситуации, произошедшей на финишной прямой в концовке Гран-при Азербайджана между 40-летним семикратным чемпионом Формулы-1 Льюиса Хэмилтона и его напарника по «Феррари» Шарля Леклера, когда британец не успел замедлиться и вернуть позицию монегаску.

«Не думаю. Льюису параллельно, восьмой он или девятый. Так что просто не рассчитал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Победителем Гран-при Азербайджана стал четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл»), вторым финишировал бывший пилот итальянцев Карлос Сайнс («Уильямс»), завоевавший первый подиум в новом коллективе.

