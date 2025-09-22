Туррини: даже «Уильямс» и бывшая «Минарди» быстрее «Феррари». Скользят в неизвестность

Известный итальянский журналист и инсайдер Лео Туррини раскритиковал «Феррари» после Гран-при Азербайджана Формулы-1.

«Видел ли я такое раньше? Да. Вгоняет ли это в депрессию? Да. Самое страшное в этой «Феррари» — это прогрессивное, неумолимое скольжение в неизвестность. В тот момент, когда «Макларен», кажется, таинственным образом застрял, не «красные» вышли в лидеры. Совсем нет. У нас есть Ферстаппен, который снова стал доминировать с вновь обретённым темпом «Ред Булл». Но у нас также есть и воскресший «Мерседес», который обгоняет «гарцующих жеребцов» в Кубке конструктов. И чтобы мы ничего не упустили, в выходные также «Уильямс» и бывшая «Минарди» регулярно опережали Хэмилтона и Леклера.

Стоит ли что-то говорить? Пожалуй, я напишу. Здесь теперь становится приторным классическая литания после гонки: «темп у нас был», «мы не смогли собрать всё вместе», «вопрос в работе с шинами, которые не встают в рабочую температуру» — это бесконечные разговоры, которые также затрагивают и их днище болида, не забывая упомянуть о мощности, которая регулярно падает и бла-бла-бла.

Я прошу прощения у моих четырёх читателей за уныние, однако как противоядие от депрессии приходит на ум только Пеппино де Филиппо, великий комик XX века, как некий попугай. Он спрашивал себя: «Но разве мы не привязаны друг к другу узами или разбросаны по миру?» Вот именно. В Маранелло они привязаны или разбросаны? Мы добрались до осени, и до сих пор не найдено решение проблем, технических или управленческих. Фред Вассёр имеет полное право жаловаться на слишком много болтовни, которая циркулирует вокруг «Феррари» в СМИ, но я надеюсь, что он знает, что только с победами он тушит костёр давления. И вместо этого мы всегда здесь: купаемся в беспомощности, которая порождает обзоры. Это не хорошо, это не совсем хорошо», — написал Туррини в своём блоге.