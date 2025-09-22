Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: после Монцы избрали для Цуноды другой подход. Ему нужно больше менторства

Марко: после Монцы избрали для Цуноды другой подход. Ему нужно больше менторства
Комментарии

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал шестое место 25-летнего японского гонщика австрийского коллектива Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана. В квалификации японец также показал шестое время.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

«После Монцы, где Цунода временами был на секунду медленнее Макса, мы решили избрать другой подход. Проще говоря, ему нужно больше менторства, так как у него меньше опыта, чем у Макса. Теперь мы информируем его, что в определённых ситуациях делает Макс. И настроили машину больше под его предпочтения, чтобы она не вела себя так же критично на пределе возможностей», — приводит слова Марко издание Sports Mole.

Материалы по теме
«Если в Сингапуре будет быстрее». Попов — о шансах Ферстаппена на титул в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android