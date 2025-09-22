Марко: после Монцы избрали для Цуноды другой подход. Ему нужно больше менторства

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал шестое место 25-летнего японского гонщика австрийского коллектива Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана. В квалификации японец также показал шестое время.

«После Монцы, где Цунода временами был на секунду медленнее Макса, мы решили избрать другой подход. Проще говоря, ему нужно больше менторства, так как у него меньше опыта, чем у Макса. Теперь мы информируем его, что в определённых ситуациях делает Макс. И настроили машину больше под его предпочтения, чтобы она не вела себя так же критично на пределе возможностей», — приводит слова Марко издание Sports Mole.