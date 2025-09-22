Опубликовано прощальное письмо Кристиана Хорнера к «Ред Булл»

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала прощальное письмо бывшего руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера, уволенного в августе 2025-го.

«Руководить гоночным подразделением «Ред Булл» было честью и привилегией. Когда мы начинали в 2005 году, никто из нас и представить себе не мог, что нас ждёт впереди — чемпионства, гонки, люди, воспоминания. Я невероятно горжусь тем, чего мы достигли как команда, побив рекорды и достигнув высот, в которые никто никогда бы не поверил, и я навсегда сохраню это с собой. Однако для меня самым большим удовольствием было собрать и возглавить самую удивительную группу талантливых и целеустремлённых людей, видеть, как они процветают в качестве дочерней компании компании производителя энергетических напитков, и видеть, как они побеждают некоторые из крупнейших автомобильных брендов в мире.

Я желаю Лорану, Максу, Юки и всей технологической группе «Ред Булл» всего наилучшего в будущем. Я уверен, что они, как всегда, добьются успеха на трассе для наших болельщиков и продолжат выкладываться по максимуму, и я с нетерпением жду возможности увидеть первый двигатель «Ред Булл» и «Форда» в кузове RB22 в следующем году, а также захватывающий гиперкар RB17. Я хотел бы поблагодарить наших невероятных спонсоров и партнёров, которые сыграли ключевую роль во всех наших успехах, за их неизменную поддержку. Я хотел бы сказать большое спасибо болельщикам за их неизменную веру, без которой не было бы Формулы-1.

Помимо гоночного коллектива, я также хотел бы поблагодарить акционеров, покойного Дитриха Матешица за возможность, которую он предоставил мне в моём 31-летнем возрасте, Марка Матешица и Саравута Ювидью и, наконец, Чалерма и Дарани Ювидью за их дружбу и преданность делу во время моего пребывания в «Ред Булл», а также Оливера Минцлаффа и правление за их поддержку», — говорится в письме.