Авто Новости

«Для «Ред Булл» важно быть впереди «Макларена». Цунода объяснил, почему не обогнал Лоусона

Аудио-версия:
Комментарии

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий «Ред Булл», объяснил, почему не попытался обогнать Лиама Лоусона («Рейсинг Буллз») на Гран-при Азербайджана после пит-стопа.

«Если бы я смог вернуться на трассу после пит-стопа на два метра быстрее, то, вероятно, смог бы удержать Лиама позади. Я доволен фантастической работой над стратегией, и кое-что, что я смог улучшить на этой неделе, — это гоночный темп, который были впечатляющим, и команда также оказала мне внутреннюю поддержку, внеся изменения в машину, которые повлияли на это, что было хорошо.

Я не мог совершить агрессивный манёвр и попытаться обогнать Лиама, чтобы не потерять позицию перед Ландо, для «Ред Булл» как команды важно быть впереди «Макларена». У меня было столько эмоций, что я хотел обогнать, потому что в этом манёвре было бы что-то героическое, но да, я сказал себе притормозить, чтобы гарантированно сохранить обе машины впереди «Макларена», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

Опубликовано прощальное письмо Кристиана Хорнера к «Ред Булл»
Комментарии
RSS

