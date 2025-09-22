Экс-сотрудница «Торо Россо» — о жестокости «Ред Булл»: когда взяли Квята, так не говорили

Бывшая сотрудница команды Формулы-1 «Торо Россо» и работница компании «Ред Булл» Екатерина Касаткина ответила на вопрос комментатора Алексея Попова, жестокая ли гоночная команда «Ред Булл».

— Болельщики очень часто упрекают «Ред Булл», что это очень жестокая команда, где доктор Марко смотрит на всех ненавидящим взглядом, выгоняет гонщиков, а сейчас они так же поступили с Хорнером.

— Принимать решения — очень трудно и тяжело. Сейчас я буду адвокатом того же самого Марко и вообще «жестокости» «Ред Булл». Вот когда принимается решение, чтобы промоутировать Даню [Квята] и взять в Формулу-1 [без выступления в Формуле-2], то почему-то это не воспринимается как жестокое решение. Все считают: «Блин, круто, классно!» Хотя, конечно, фанаты [Антониу Феликса] да Кошты тогда говорили, что это жестоко и несправедливо. И эта история того, на чьей стороне окажетесь вы.

Но почему было принято такое решение мы, возможно, не узнаем никогда. Это решение, которое принимают такие люди, как доктор Марко. А это действительно очень сильный, влиятельный человек, от одного взгляда которого хочется съёжиться, и не каждый может его выдержать, скажу по себе, — сказал Касаткина на подкасте First&Red.