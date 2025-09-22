Скидки
Хюлькенберг отреагировал на инцидент с Оконом на Гран-при Азербайджана

Хюлькенберг отреагировал на инцидент с Оконом на Гран-при Азербайджана
37-летний пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий «Кик-Заубер», объяснил своё 16-е место на Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2025. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
21 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:33:26.408
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+14.609
3
Карлос Сайнс
Williams
+19.199

«Нет, я не думаю, что у меня или Эстебана [Окона] появились какие-то проблемы после этого инцидента [на старте]. Это была обычная ситуация на первом круге в гонке, которая оказалась не лучшей для меня. Я думаю, что потерял две или три позиции, однако после этого я смог вернуть две из них на рестарте. Это был прекрасный момент в третьем повороте, двойной обгон – всегда приятно (улыбается).

Но затем мне не удалось прорваться дальше, из-за чего потерял много времени. И не появилось никакой машины безопасности или чего-то в этом роде. Вот почему в какой-то момент я свернул в боксы и в результате сильно отстал. В конце концов, темп был хорошим. Однако ущерб результату был нанесён ещё накануне в квалификации и в начале гонки.

Так что нам надо учиться на ошибках. Я просто постараюсь в следующий раз пилотировать немного чище. Ночная гонка в Сингапуре — это испытание с множеством медленных поворотов. Но трасса должна подойти нам лучше», — приводит слова Хюлькенберга издание Speedweek.

