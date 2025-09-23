В издании GPblog назвали сумму, которую получил Хорнер за увольнение из «Ред Булл»

Издание GPblog заявило, что 51-летний британский специалист Кристиан Хорнер, ранее возглавлявший команду Формулы-1 «Ред Булл», получил за увольнение из австрийского коллектива £ 52 млн или же $ 70 267 млн.

Ранее стало известно, что Хорнер может присоединиться к другой команде «Королевских гонок» в середине 2026 года.

Кристиан Хорнер был одним из основателей команды «Ред Булл» и в январе 2005 года — в возрасте 31 года — был назначен её руководителем. За 20 лет команда выиграла 124 Гран-при (из них 31 — дублем) и шесть Кубков конструкторов, а её пилоты восемь раз становились чемпионами мира.

22 сентября пресс-служба команды опубликовала прощальное письмо специалиста.