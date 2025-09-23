Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В издании GPblog назвали сумму, которую получил Хорнер за увольнение из «Ред Булл»

В издании GPblog назвали сумму, которую получил Хорнер за увольнение из «Ред Булл»
Комментарии

Издание GPblog заявило, что 51-летний британский специалист Кристиан Хорнер, ранее возглавлявший команду Формулы-1 «Ред Булл», получил за увольнение из австрийского коллектива £ 52 млн или же $ 70 267 млн.

Ранее стало известно, что Хорнер может присоединиться к другой команде «Королевских гонок» в середине 2026 года.

Кристиан Хорнер был одним из основателей команды «Ред Булл» и в январе 2005 года — в возрасте 31 года — был назначен её руководителем. За 20 лет команда выиграла 124 Гран-при (из них 31 — дублем) и шесть Кубков конструкторов, а её пилоты восемь раз становились чемпионами мира.

22 сентября пресс-служба команды опубликовала прощальное письмо специалиста.

Материалы по теме
Экс-сотрудница «Торо Россо» — о жестокости «Ред Булл»: когда взяли Квята, так не говорили
Опубликовано прощальное письмо Кристиана Хорнера к «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android