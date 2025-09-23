Скидки
Расселл — о болезни: если бы это был Сингапур, я бы закончил ещё в пятницу

Аудио-версия:
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о своей болезни, от которой он страдал во время уикенда Гран-при Азербайджана. Это не помешало британцу финишировать в гонке на второй позиции.

«К счастью, это был Баку. Хотя это одна из самых сложных трасс, в психологическом и физическом плане она, пожалуй, одна из самых лёгких. В пятницу и субботу мне было очень тяжело. Если бы это был Сингапур, честно говоря, думаю, я бы уже в пятницу закончил уикенд. Так что это своего рода удачное время. Я, честно говоря, не болел уже пару лет, так что в последнее время всё это как-то сразу на меня навалилось, но сейчас я на подъёме», — приводит слова Джорджа Расселла RaceFans.

Напомним, победу в гонке одержал четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В «Мерседесе» рассматривали вариант с заменой Расселла на Боттаса
