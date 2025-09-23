Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: посадите в «Макларен» Ферстаппена, Расселла или Леклера, и чемпионат будет другим

Эксперт: посадите в «Макларен» Ферстаппена, Расселла или Леклера, и чемпионат будет другим
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс высказался о разнице в уровне между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и другими топ-гонщиками пелотона.

«У «Макларена» невероятно доминирующий болид. Андреа Стелла сейчас выстраивает коллектив вокруг себя, но я видел что-то подобное и с Андреасом Зайдлем. Он тоже был раскрученным. У них фантастическая машина. Но их стратегия плохая, а гонщики нестабильны. Посадите Макса Ферстаппена, Джорджа Расселла или Шарля Леклера, и чемпионат будет совершенно другим», – приводит слова Альберса Sports Mole.

Напомним, лидером чемпионата мира является Оскар Пиастри, на 25 очков опережая своего напарника Ландо Норриса.

Материалы по теме
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Эксклюзив
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android