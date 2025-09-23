Эксперт: посадите в «Макларен» Ферстаппена, Расселла или Леклера, и чемпионат будет другим

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Кристиан Альберс высказался о разнице в уровне между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри и другими топ-гонщиками пелотона.

«У «Макларена» невероятно доминирующий болид. Андреа Стелла сейчас выстраивает коллектив вокруг себя, но я видел что-то подобное и с Андреасом Зайдлем. Он тоже был раскрученным. У них фантастическая машина. Но их стратегия плохая, а гонщики нестабильны. Посадите Макса Ферстаппена, Джорджа Расселла или Шарля Леклера, и чемпионат будет совершенно другим», – приводит слова Альберса Sports Mole.

Напомним, лидером чемпионата мира является Оскар Пиастри, на 25 очков опережая своего напарника Ландо Норриса.