Гэри Андерсон: вопрос с личным зачётом пока не решён

Технический эксперт и бывший технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон высказался о выступлении «Макларена» на Гран-при Азербайджана.

«Оба гонщика «Макларена» и сама команда допустили ошибки в Баку. Схема трассы не позволяет раскрывать сильные стороны машины, особенно в среднескоростных и высокоскоростных поворотах. Интересно, не отвлеклись ли они от дел сезона нынешнего, учитывая то, насколько далеко они оторвались в обоих зачётах. Большая часть команд сосредоточена на подготовке к следующему сезону. И, пусть «Макларен» наверняка заберёт Кубок конструкторов, вопрос с личным зачётом пока не решён. Думаю, в Баку все это почувствовали.

Другие трассы могут не подойти машине «Ред Булл», однако они многое узнают о настройках, которые подходят стилю Макса. Я не удивлюсь, если он включится в борьбу. Дайте ему полшанса, и он ими воспользуется. «Макларен» не может позволить себе продолжить отдавать ему очки, если они хотят выиграть личный зачёт впервые с 2008 года», – приводит слова Андерсона GPBlog.