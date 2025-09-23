Вольф — о выступлении Антонелли в Баку: то, что было нужно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил выступление Андреа Кими Антонелли на Гран-при Азербайджана.

«Это был отличный результат после Монцы. У него был сложный период во время европейских гонок. Четвёртое место и выступление в первых рядах — то, что было нужно для того, чтобы продолжить наращивать и укреплять успех, а затем провести больше хороших уикендов до конца сезона.

Думаю, мы всегда очень открыты друг с другом. Никто не пытается сдерживаться. В Монце Кими не выступил в соответствии со своими ожиданиями. Но здесь было очень важно добиться такого результата, пусть для подиума и не хватило темпа», — приводит слова Вольфа RaceFans.