Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о выступлении Антонелли в Баку: то, что было нужно

Вольф — о выступлении Антонелли в Баку: то, что было нужно
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф оценил выступление Андреа Кими Антонелли на Гран-при Азербайджана.

«Это был отличный результат после Монцы. У него был сложный период во время европейских гонок. Четвёртое место и выступление в первых рядах — то, что было нужно для того, чтобы продолжить наращивать и укреплять успех, а затем провести больше хороших уикендов до конца сезона.

Думаю, мы всегда очень открыты друг с другом. Никто не пытается сдерживаться. В Монце Кими не выступил в соответствии со своими ожиданиями. Но здесь было очень важно добиться такого результата, пусть для подиума и не хватило темпа», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Материалы по теме
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Эксклюзив
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android