Эксперт оценил вклад Мекиса в успех «Ред Булл»

Обозреватель и технический эксперт Марк Хьюз оценил вклад руководителя «Ред Булл» Лорана Мекиса в победу Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана.

«Болид должен взаимодействовать с пилотом, создавать те ощущения, которые будут формировать уверенность пилота за рулём и позволят гонщику чувствовать себя расслабленно. До Зандворта «Ред Булл» не позволил бы Максу так настроить машину. Никакого волшебного изменения в технике не случилось. Просто лучший в мире пилот наконец-то получил болид, который ведёт себя так, чтобы позволить гонщику использовать свой подход.

Лоран Мекис? Он не вовлечён в процесс определения настроек, но, как указывал Ферстаппен, он задаёт инженерам вопросы, как их называет Макс — вопросы здравого смысла. Возможно, таким образом Мекис смог помочь Ферстаппену, перейдя на способ обратной связи, который больше свойственен «Рейсинг Буллз», — приводит слова Хьюза The Race.