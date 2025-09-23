Леклер: не думаю, что мы можем надеяться на что-то лучшее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о перспективах итальянской команды в концовке сезона.

«Честно говоря, легко обвинять машину в том, что ею трудно управлять. Думаю, мы в целом оказываемся в невыгодной ситуации, когда холодно, но мне всё равно кажется, что я плохо справился в этот уикенд. Это один из моих лучших сезонов в Формуле-1, но в эти выходные я не был на должном уровне и беру за это ответственность на себя.

Будет сложно повторить хорошую концовку прошлого сезона. Ситуация отличается. В прошлом сезоне у нас было обновление днища в Монце, которое позволило сделать значительный шаг вперёд. В этом году такого нет, так что не думаю, что мы можем надеяться на что-то лучшее», — приводит слова Леклера RaceFans.