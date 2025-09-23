Начались продажи нового российского электромобиля. Он стоит менее миллиона рублей

В России начались продажи нового электромобиля Eonyx M2, разработанного на «Автоторе». Стоимость новинки, согласно официальному сайту бренда, составляет 840 тыс. рублей.

Eonyx M2 Фото: Eonyx

Автомобиль отличается компактными размерами — при высоте в 1,6 м он всего 2,8 м в длину и 1,5 м в ширину, и, как отмечают создатели, занимает около половины парковочного места.

Электромобиль построен на стальной раме, передняя подвеска типа McPherson, сзади — неразрезной мост. Кроме того, отмечается, что автомобиль оснащён ABS и дисковыми тормозами.

Автомобиль может заряжаться от бытовой розетки, дальность хода — до 100 км. На полную зарядку — с 0% до 100% — автомобилю требуется 8 часов.

Кроме того, в линейке Eonyx также представлен грузовой автомобиль Profi Pickup с грузоподъёмностью до 450 кг и фургон Profi Cargo.