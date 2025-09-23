Скидки
Исполнительный директор «Кадиллака» — о Пересе: это любовь с первого взгляда

Исполнительный директор «Кадиллака» — о Пересе: это любовь с первого взгляда
Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс высказался о переговорах с мексиканским гонщиком Серхио Пересом.

«Мы оба были взволнованы. У нас была встреча в Лондоне, секретная встреча, никого вокруг — ни камер, ни медиа. Когда мы узнали друг друга получше, то его опыт мне показался наиболее ценным. Думаю, Чеко бы вам сказал, что в команде он получил такую поддержку, какой у него никогда раньше не было. У него будто снова засиял взгляд.

С той встречи мы оба ушли с мыслью, что это отличная возможность. Так что я бы сказал, что всё прошло легко. Это была любовь с первого взгляда», — приводит слова Таурисса GPBlog.

Новости. Авто
