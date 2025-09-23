Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода объяснил свой прогресс в последних гонках

Цунода объяснил свой прогресс в последних гонках
Комментарии

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался о шестом результате на Гран-при Азербайджана.

«Кажется, изменения, которые я внёс в машину, работают хорошо. Также в моём пилотаже есть некоторые тонкости, над которыми я усердно трудился.

Я хотел найти причину своего серьёзного отставания. Я провёл несколько сессий в симуляторе. После этого я кое-что обнаружил, и когда применил это на трассе, то всё отлично сработало», – приводит слова Юки Цуноды The Race.

Напомним, шестое место стало лучшим результатом для японского гонщика с момента его перехода в «Ред Булл». Победу в гонке одержал напарник Цуноды Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Эксклюзив
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android