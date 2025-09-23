Цунода объяснил свой прогресс в последних гонках

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался о шестом результате на Гран-при Азербайджана.

«Кажется, изменения, которые я внёс в машину, работают хорошо. Также в моём пилотаже есть некоторые тонкости, над которыми я усердно трудился.

Я хотел найти причину своего серьёзного отставания. Я провёл несколько сессий в симуляторе. После этого я кое-что обнаружил, и когда применил это на трассе, то всё отлично сработало», – приводит слова Юки Цуноды The Race.

Напомним, шестое место стало лучшим результатом для японского гонщика с момента его перехода в «Ред Булл». Победу в гонке одержал напарник Цуноды Макс Ферстаппен.