Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис: не уверен, что победу Ферстаппена можно назвать доминированием

Мекис: не уверен, что победу Ферстаппена можно назвать доминированием
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о победе Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Азербайджана.

«Я не уверен, что победу Макса можно назвать доминированием. Да, он доминировал, в этом нет сомнений. Он снова выступил потрясающе после Монцы. Но с самого начала почти ничего не указывало на то, что у нас будет подобное преимущество. В пятницу и субботу утром «Феррари» и «Макларен» выглядели очень сильно.

Квалификация была сложной, условия были непростыми. Но Макс смог справиться с этим, он часто оказывается на высоте и в более сложных ситуациях. Результат в гонке — главный ответ. С точки зрения гоночного темпа у Макса было всё, чтобы оторваться», — приводит слова Мекиса RaceFans.

Материалы по теме
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Эксклюзив
Какая ошибка Пиастри самая жёсткая и поборется ли Ферстаппен за титул? Разбор Ф-1 в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android