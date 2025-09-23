Мекис: не уверен, что победу Ферстаппена можно назвать доминированием

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о победе Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Азербайджана.

«Я не уверен, что победу Макса можно назвать доминированием. Да, он доминировал, в этом нет сомнений. Он снова выступил потрясающе после Монцы. Но с самого начала почти ничего не указывало на то, что у нас будет подобное преимущество. В пятницу и субботу утром «Феррари» и «Макларен» выглядели очень сильно.

Квалификация была сложной, условия были непростыми. Но Макс смог справиться с этим, он часто оказывается на высоте и в более сложных ситуациях. Результат в гонке — главный ответ. С точки зрения гоночного темпа у Макса было всё, чтобы оторваться», — приводит слова Мекиса RaceFans.