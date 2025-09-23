Скидки
Хэмилтон оценил идею увеличения числа спринтов в Формуле-1

Хэмилтон оценил идею увеличения числа спринтов в Формуле-1
Комментарии

Семикратный чемпион мира пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался об идее увеличения числа спринтерских уикендов.

«Мне нравятся спринт-уикенды. Много лет назад я жаловался на то, что у нас из раза в раз одна и та же структура уикенда. И вот были внесены изменения. Думаю, спринты довольно весёлые. Мы не уверены, как сделать их лучше.

Но, как мне кажется, такие Гран-при получаются более напряжёнными за счёт меньшего количества практик. Фанатам тоже нравится этот формат. С точки зрения развлечения есть этапы, на которых было бы здорово проводить спринтерские гонки», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.

